الليلة.. وائل جسار يحتفل بثاني أيام عيد الفطر على يوتيوب وزارة الثقافة

يحتفل المطرب وائل جسار بثاني أيام عيد الفطر المبارك، عبر قناة وزارة الثقافة على يوتيوب، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".
ومن المقرر أن يقدم "جسار" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره منها :"بتوحشيني، غريبةالناس، توعدني ليه، خليني ذكرى.. واخرون.
يذكر ان طرح المطرب وائل جسار مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "ما تغيبش ثوانى" عبر يوتيوب، كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد شراقى، ميكس محمود عزت، الكليب إخراج فادى حداد.
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