الليلة.. عرض"سيرة حب"على قناة وزارة الثقافة عبر يوتيوب

تعرض مسرحية "سيرة حب" ثاني أيام عيد الفطر المبارك، عبر قناة وزارة الثقافة على يوتيوب، وذلك في تنام الساعة العاشرة والنصف مساء، ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" .

"سيرة حب" ترصد محطات من حياة الموسيقار الكبير

بليغ حمدى وتستدعى عدة رموز وأهرامات أثرت الحياة الفنية بينها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى والفنانة وردة والفنان عبدالحليم حافظ والفنان محمد رشدى والنقشبندى وعدوية.

العرض بطولة إيهاب فهمى، بمشاركة النجوم مجدى صبحي، رحاب مطاوع، أحمد الدمرداش، شيكو، رشا سامى العدل، ناصر عبدالحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هانى عبدالهادى، أحمد الشريف، المطرب مالك، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبدالرحمن، سناء يسرى، حمدى حنفى قيادة الأوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد.