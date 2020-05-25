تفاصيل حفل أنغام ثالث أيام عيد الفطر

تحتفل المطربة أنغام بعيد الفطر المبارك علي مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، وذلك ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يذاع الحفل عبر قناة دي إم سي. دي إم سي. وتقدم أنغام خلال الحفل باقة مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها "سيدى وصالك، طول ما انت بعيد، عرفها

مكانى، حته ناقصه، أكتب لك تعهد، النهاية، هتقول لربنا إيه، ياريتك فاهمنى، بقول نسياك. "سيدى وصالك، طول ما انت بعيد، عرفهامكانى، حته ناقصه، أكتب لك تعهد، النهاية، هتقول لربنا إيه، ياريتك فاهمنى، بقول نسياك. ويذكر ان قامت إدارة الحفل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا والوقاية منه.

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