ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر من حفل زفاف الممثلة المصرية ​منى زكي​ والممثل المصري ​أحمد حلمي​، كانت كشفت عنه محطة MBCمصر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي مقطع الفيديو المنشور، ظهر حلمي وهو يفاجئ روجته بغنائه لها أغنية قال إنه ألفها خصيصًا بمناسبة زفافهما، حيث قال أحمد في الفيديو: "دورت على حاجة غريبة أعملها"، ثم بدأ الغناء بقوله: "اسمع حكايتي لما ابتديت أحبها من كام سنة"، فيما ظهرت منى سعيدةً بهذه الأغنية لتقوم بالتصفيق الحار وهي تقول "الله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو نادر يعرض للمرة الأولى من حفل زفاف منى زكي وأحمد حلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.