خاص الفن - هبة طوجي تتحضر لثلاثة أعمال جديدة

ميرنا وليد - بيروت - سجلت الفنانة اللبنانية ​هبة طوجي​ يوم السبت الفائت ثلاث اغنيات، واحدة جديدة خاصة بها، وإثنتين اختارت ان تجددهما، على أن تصدرهم تباعاً خلال الفترة المقبلة، الأولى ستصدر اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بعنوان "يا محلا نورها".

هبة كانت قد أطلت بمسلسل "هوس" خلال شهر رمضان الفائت مع الممثل السوري عابد فهد بقصة مؤثرة جعلتها تخوض اولى تجاربها التمثيلية بالدراما بنجاح وتفوق.

وشارك في بطولة العمل أيضاً الممثلون كارمن لبس، يوسف حداد، غريس قبيلي، أسامة المصري، وليلى قمري، وهو كتابة وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي.

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