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وتحدّث وائل أيضاً عن إعجابه بالأداء التمثيلي للنجمة اللبنانية نادين نجيم، وكشف لأوّل مرّة أنها أبكته في مسلسل “خمس ونص” كما أثنى على الرسالة الإنسانية والإجتماعي التي اتّسم بها دورها في العمل.
وكذلك عن فكرة تقبّله للفنّان محمد رمضان كزميل له في الغناء، وأبدى إنطباعه بفكرة أن يشاركه بدويتو غنائي، مؤكّداً بأنّ رمضان لا يمكن أن يؤدّي لونه الغنائيّ، كما أنّه ليس وارداً بالنسبة له أن يؤدّي نفس لون محمد رمضان في الغناء.
وردّ جسّار على تصريحات الفنّان اللبناني زياد برجي الذي إنتقد تصريحاته السابقة بشأن الفنّان جورج وسّوف، فأكّد وائل أن لا زياد ولا غيره يعلّمه كيف يتكلّم، ودعا الجميع إلى عدم المزايدة عليه في محبّة أبو وديع.
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار معجب بأداء نادين نسيب نجيم التمثيلي… أبكتني في مسلسل “خمس ونص” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.