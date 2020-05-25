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لكن إحدى التغريدات المُنتقدة للشركة المُنتجة قد إستفزّت إليسا ما جعلها تهدّد بإلغاء المتابعات قبل ساعات قليلة من إصدار الأغنية، فدوّنت عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر:
“ما برضى ينحكى عن مجهود ضخم عم تعملو شركتي لتسويق أعمالي بطريقة فيها إستخفاف من دون ما الواحد يكون عارف الموضوع أو المجهود”.
وأضافت إليسا “الجمهور شغلتو يحكم عالأغاني، ومن هلق ورايح أي كلام برات الزيح ما رح إقبل فيه ورح إلغي متابعة اللي قالو دغري”.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا قبل ساعات من إصدار “قهوة الماضي”… “ما رح أقبل بكلام برات الزيح” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.