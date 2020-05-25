فن ومشاهير

طارق الشناوي يتصدر استفتاء"الخليج 365 الفني" اليوم 25 مايو

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طارق الشناوي يتصدر استفتاء"الخليج 365 الفني" اليوم 25 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الناقد الفني طارق الشناوي، على أكبر نسبة تصويت اليوم الموافق الإثنين 25مايو، حيث كانت الأصوات 8199 صوت، مايعادل 43,89.
وعن طارق الشناوي:

_كاتب صحفي وناقد سينمائي، أستاذ مادة النقد الفني في كلية الإعلام جامعة القاهرة و الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام، يحمل في رصيده المئات من المقالات المنشورة في مجال النقد السينمائي في عدد من الدورات الصحافية.

_حصل على العديد من الجوائز كأفضل مقال نقدي من نقابة الصحفيين ومن جمعيات سينمائية.

_نال جائزة أفضل ناقد اختاره الجمهور عام 2015 من مؤسسة دير جيست.

_أشرف على نادي السينما والنشاط الفني في نقابة الصحفيين المصريين.

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_ترأس وشارك في لجان التحكيم بأكثر من مهرجان سينمائي دولي ، منها مهرجان ( مسقط - وهران - عنابة - الإسكندرية - أوسيان - دبي - أبو ظبي - فالنسيا - الأقصر - مالمو وغيرها.

_بدأ النقد السينمائي قبل نحو 30 عاماً في مجلة "روز اليوسف" ، وكتب في العديد من المطبوعات مثل جريدة (التحرير) ، ( الدستور ) ، ( المصري اليوم ) ، ( صوت الأمه ).

_يقدم منذ ثلاث سنوات أسبوعياً برنامج تليفزيوني يتناول الفن بكل أطيافه محلياً وعالمياً.

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