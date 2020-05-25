كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طارق الشناوي يتصدر استفتاء"الخليج 365 الفني" اليوم 25 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
_كاتب صحفي وناقد سينمائي، أستاذ مادة النقد الفني في كلية الإعلام جامعة القاهرة و الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام، يحمل في رصيده المئات من المقالات المنشورة في مجال النقد السينمائي في عدد من الدورات الصحافية.
_حصل على العديد من الجوائز كأفضل مقال نقدي من نقابة الصحفيين ومن جمعيات سينمائية.
_نال جائزة أفضل ناقد اختاره الجمهور عام 2015 من مؤسسة دير جيست.
_أشرف على نادي السينما والنشاط الفني في نقابة الصحفيين المصريين.
_ترأس وشارك في لجان التحكيم بأكثر من مهرجان سينمائي دولي ، منها مهرجان ( مسقط - وهران - عنابة - الإسكندرية - أوسيان - دبي - أبو ظبي - فالنسيا - الأقصر - مالمو وغيرها.
_بدأ النقد السينمائي قبل نحو 30 عاماً في مجلة "روز اليوسف" ، وكتب في العديد من المطبوعات مثل جريدة (التحرير) ، ( الدستور ) ، ( المصري اليوم ) ، ( صوت الأمه ).
_يقدم منذ ثلاث سنوات أسبوعياً برنامج تليفزيوني يتناول الفن بكل أطيافه محلياً وعالمياً.