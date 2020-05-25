كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نسبة تصويت مرتفعة لعمرو سمير عاطف كأفضل مؤلف في استفتاء "الخليج 365 الفني" 25 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل السيناريست عمرو سمير عاطف، على نسبة تصويت مرتفعة اليوم الاثنين الموافق 25 مايو 2020، كأفضل مؤلف في استفتاءحيث حصل على عدد أصوات 5374 صوت 17.57% وذلك خلال الاسبوع الأول من التصويت.

وألف السيناريست عمرو سمير عاطف، مسلسل "النهاية"، بطولة الفنان يوسف الشريف، والذي تدور أحداثه حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة زين الذي يجسده يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، أحمد وفيق، ناهد السباعي، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، إياد نصار، سوسن بدر، أجمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد صبري غباشى، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.