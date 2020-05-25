كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد سامي يتصدر استفتاء" الخليج 365 الفني" كأفضل مخرج اليوم الاثنين 25 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر المخرج محمد سامي، استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل مخرج، اليوم الاثنين الموافق 25 مايو، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.

وحصد محمد سامي 23123 صوتا ما يعدل 55,96%، حتى الآن، بعدما أشاد الجميع بمجهوده في مسلسل "البرنس"، وبراعته في اختيار الشخصيات اللائمة للأدوار.

يُشار أن مسلسل "البرنس" حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقات المسلسل خلال شهر رمضان، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.