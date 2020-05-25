كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد علاء يتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل دور ثان اليوم الاثنين 25 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان محمد علاء، استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل دور ثان، اليوم الاثنين الموافق 25 مايو، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بعد انتهاء شهر رمضان.

وحصد محمد علاء 6893 صوتا ما يعدل 15.28 %، حتى الآن، بعدما أشاد جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدور "ياسر" الذي قام بأدائه في مسلسل "البرنس".

يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.