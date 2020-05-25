تراند اليوم : خاتم زواج.. هل تزوجت “سمية الخشاب” للمرة الرابعة؟

وفي 20 أكتوبر2017، تزوجت للمرة الثالثة من المطرب أحمد سعد الذي انفصلت عنه آواخر مارس 2019 بعد رفعها قضية طلاق، مؤكدة أنّها هي التي أخذت القرار منذ 6 أشهر.