فن ومشاهير

تراند اليوم : الهضبة في خطر – إصابة رجاء الجداوي بكورونا بعد يومين من التصوير مع دينا الشربيني

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سعد عمر 0 تبليغ

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أكدت مصادر مقربة من الفنانة رجاء الجداوي، إصابتها بفيروس المستجد (كوفيد 19).

وأفادت المصادر، بأنه تم نقل الفنانة إلى مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية، مساء أمس السبت.

وأجري تحليل كورونا لرجاء الجداوي بعد ساعات من شعورها بارتفاع مفاجئ في درجة حرارتها، وتوافر الأعراض الأخرى، حيث ثبتت إيجابية المسحة، وتم اتخاذ اللازم بنقلها عبر إسعاف حالات كورونا إلى مستشفى العزل.

وتبلغ الفنانة القديرة من العمر 81 عاما، وكانت تقدم برنامجا إذاعيا نسائيا يوميا في رمضان على “الراديو 9090” بعنوان “حاول”، كما شاركت في بطولة مسلسل “لعبة النسيان” لدينا الشربيني ومجموعة من النجوم والذي انتهى تصويره يوم الخميس الماضي، كما ظهرت في حلقة من برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي” على قناة “إم بي سي”.

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