تراند اليوم : إجازة العيد .. ياسمين صبري مع أبو هشيمة و سط البحر و الهوا .. إتفرج

نشرت الفنانة ياسمين صبري، مقاطع فيديو قصيرة عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها تستجم على “يخت” في قلب البحر، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

وفي الوقت ذاته، نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة عبر ستوري انستجرام، لنفس اليخت الذي نشرت صورته زوجته الفنانة ياسمين صبري، ما يشير إلى أنهما يستمتعان بإجازة العيد في وسط البحر.

يأتي ذلك بعدما، تصدرت الفنانة ياسمين صبري، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار صور لها مع أبو هشيمة على كورنيش الإسكندرية.

وظهرت الفنانة ياسمين صبرى، بإطلالة بسيطة وغير مكلفة وجذابة خطفت بها الأنظار مرتدية بنطلون جينز أزرق فاتحا وشيميز باللون الأزرق الفاتح.

Advertisements

تخوض ياسمين صبري، الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد “فرصة تانية” والذي يعرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا جدًا.

مسلسل “فرصة تانية”، بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، هبة مجدي، عصام السقا، سارة الشامي، ومن إخراج مرقس عادل.