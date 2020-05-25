الرئاسة اللبنانية تنفي شائعة وفاة ميشال عون

كتب امير فتحي في الاثنين 25 مايو 2020 12:56 مساءً - تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منتصف ليل أمس، أنباء تزعم وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث تم نسب هذه الأنباء إلى “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وقد صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية البيان الآتي لنفى هذه الشائعة جاء فيه:



دأب البعض على بث شائعات رخيصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول صحة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التي عممت خلال اليومين الماضيين بغية احداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين.

ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اذ ينفي نفياً قاطعاً هذه الروايات والتي لا اساس لها من الصحة، يهيب بالرأي العام عدم الاخذ بها، ويلفت الى ان بثها تحظّره القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وبالتالي فإن الاجهزة الامنية والقضائية سوف تلاحق مروجي هذه الشائعات الخبيثة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق مطلقيها والمروجين لها.