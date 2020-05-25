“لا تظهر عليها اي اعراض”.. حالة رجاء الجداوي بعد الاصابة بالكورونا

كتب امير فتحي في الاثنين 25 مايو 2020 12:56 مساءً - طمأن الإعلامي المصري وائل الإبراشي الجمهور على الفنانة رجاء الجداوي بعد خبر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن صحتها جيدة برغم اهتزاز حالتها النفسية إلى حد ما.
أضاف الإبراشي مساء اليوم الأحد، في برنامج “التاسعة”، المُذاع على القناة الأولى المصرية، أنه اتصل برجاء الجداوي خلال حجزها في مستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية، واطمأن عليها بصورة كاملة، مشيرًا إلى أنها تطمئن الجميع بأن صحتها جيدة ولا تظهر عليها أعراض الفيروس الشديدة.
قال الإبراشي أن رجاء الجداوي تواجه الفيروس بصلابة، متمنيًا أن ترتفع روحها المعنوية خلال الساعات القادمة حتى تستطيع العودة إلى عملها وأسرتها ومحبيها، موضحًا أنها من الشخصيات المحبوبة والتي تتمتع باحترام الجميع.
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