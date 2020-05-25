راغب علامة: نحن في حرب عالمية ثالثة وربّيت أولادي على التواضع

متابعة بتجـــــرد: أطلّ السوبر ستار راغب علامة مع الزميل محمد قيس في سهرة استثنائية بمناسبة عيد الفطر السعيد عبر شاشة “mtv” اللبنانية، واقتصر حضور الجمهور من خارج الستوديو، عبر تطبيق سكايب من منازلهم بسبب فيروس كورونا.

وأراد راغب أن تكون هذه السهرة هدية وعيدية منه للبنانيين ولكل الشعب العربي الذي يتابعه، وافتتح السهرة بأغنية “قلبي عشقها”.

طغى على الحوار بين محمد وراغب الجدية والمزاح في نفس الوقت، فكان لـ راغب كعادته مواقف صارمة لا يهاون بها، كما تخلّلت المقابلة أيضاً بعض المواقف الطريفة لاسيما تلك التي جمعت راغب بزوجته جيهان ونجليه خالد ولؤي.

راغب رأى أن “فيروس “كورونا” مفتعل بشكل كبير بنسبة٨٠ بالمئة، مشيراً إلى انه “يعلم من أصدقاء له في المجال الطبي أن كود هذا الفيروس يملكه احد ما في العالم، وسيقوم بفك الشيفرة في الساعة التي يريدها”، مشدداً على أننا “نعيش صراعات بين الجبابرة، وتدفع البشرية ثمن ذلك، ونحن تقريبا بحرب عالمية ثالثة”.

كما أعرب راغب عن تأييده لمشروع مجلس النواب اللبناني بتشريع زراعة القنب لأسباب طبية، محذراً في هذا الاطار، من الانفلات حيال هذا الموضوع وتحوله لمادة لصنع المخدرات تشكل خطراً فيما بعد على جيل الشباب”.

وفيما يتعلق بالفساد المسشتري في لبنان قال علامة: ” ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، ولا حل في لبنان الا عبر استلام الجيش اللبناني السلطة، ومحاكمة كل شخص متورط في قضية فساد .

ورداً على سؤال، ان كان راغب ينوي دخول المعترك السياسي اللبناني قال: “لا أرضى ان أدخل المجال السياسي في ظل هذه الظروف، وعلى رئيس الحكومة محاسبة السارقين كي يُكتَب لهذه الحكومة النجاح، ونتمنى أن نشهد شيء من العدل”.

وأعرب راغب عن فخره بنجليه خالد ولؤي، قائلا: “ربّيتهم على التواضع والانسانيّة في بلد يصنّف الناس مناطقياً وطائفياً، وليس لديّ أي مشكلة بالزواج المدني، والدولة المدنية”.

وعن ابنه لؤي الذي كان موجوداً معه في الحلقة قال: “الأول دائماً على صفّه، وكان يُعفى من الامتحانات بسبب تفوّقه، ويعتبر أن هذا الأمر عادي بالنسبة له، فهو عمره ١٩ سنة ويعمل من الصباح إلى المساء.. لذلك أنا فخور جداً به لأنه رجل مسؤول وعلى قدر المسؤولية”.

وفيما يتعلق بتطبيق “تيك توك” اشار راغب إلى أنه “سيقوم بالأمور التي تليق به وتتناسب مع عمره وشخصيته”، لافتاً إلى أن “لؤي وخالد هما من قام بتشجيعه على الدخول إلى هذا التطبيق”.

وعن اختيار التطبيق له لتعاون فني كبير في العيد قال راغب: ” لديهم أسبابهم ليتواصلوا معي وسيكون هناك تعاون بيني وبينهم وهناك عدة أفكار سنعمل عليها”.

وفي تحد بين لؤي ووالده راغب سأل محمد ضيفيه، من يحب البنات أكثر فأجاب راغب: “كلانا”. ومن يغار على جيهان (زوجة راغب) أكثر: راغب أم لؤي، أجاب لؤي: “والدي ولكنه لا يحب أن يعترف بذلك”.

كما كان هناك اطلالة لزوجة راغب جيهان علامة وابنه خالد من المنزل، اذ، كشفت جيهان أنها تنادي راغب باسم “رغوب”، وهو يناديها في آخر فترة بـ”أم خالد”.

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وكشف خالد أيضًا أن “لؤي في المستقبل يريد أن يصبح أبو خالد وخالد قال أنه سيكون “أبو راغب”.

ولفتت جيهان خلال الحديث إلى أن “راغب قلب وقالب لا يليق به إلا أن يكون رومانسيًا، وهو غنى لها في البدايات “سيدتي الجميلة” وبعدها بات يعتبر كل أغنية جديدة يطرحها مهداة لها (ضاحكة).

وبفقرة “صديق أو مش صديق”، رأى راغب أن الكذب والغدر هما من يحكمان علاقته بالغير، ولا يصدّق سوى ١٠ بالمئة مما يُقال على السوشيال الميديا، مستغرباً من قام باشاعة موت فيروز، متمنياً لها العمر الطويل.

ونزولاً عند طلب محمد بأن يطرح راغب سؤالاً على فيروز فسألها: “لماذا غابت صاحبة الصوت الملائكي عن أعمال زياد الرحباني العبقري الذي لا يشبهه أحد؟

ولفت إلى أن “سفيرتنا الى النجوم فيروز هي حبيب، ومن الحرام أن نقول عنها صديق،بل هي حبيب ما بعد حبيب”.

ورفض علامة أن يكون هناك أغنية مفضلة له لـ فيروز من ريبورتوارها الفني، لافتاً الى انه “لم يطالب برؤيتها، لانها فيروز كبيرة في هالتها ومقامها، وفي حال أرادت أن تراني أعتبر نفسي ولدا صغيرا أمامها”.

وعن نجوى كرم قال: “صديقة وهي كانت متفائلة قبل أن أغني أغنية “طار البلد”، لكن أنا كنت أرى الأمور من منظار آخر، ولا أتذكر أنها وجهت اللوم لي على اختياري لهذه الأغنية”.

وعن عاصي الحلاني قال: “صديق وهو رجل محترم وليس غدار ونفسيته طيبة ورجل بمواقفه”.

وكان هناك اطلالة لـ مهدي عياشي الفائز بالموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” في 14 فبراير ، اذ، وصف راغب صوته بالمؤدب وبأنه يغني الأغنية وكأنه يحمل طفلاً صغيراً ويخاف أن يسقطة على الأرض.

وأشاد عدد من النجوم بحلقة راغب منهم الفنانة نانسي عجرم ونجوى كرم وغيرهم.

علي حلال.