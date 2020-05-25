يسرا تتحدث عن الأمومة وتبكي بحرقها في مشهد جنازة ابنها في “خيانة عهد”

متابعة بتجــــــــــرد: حلت الفنانة الكبيرة يسرا ضيفة على الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “التاسعة” الذي يقدمه على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وقالت: “في فترة من حياتي كان نفسي أبقى أم ..وحاولت كثير لكن انا الان متصالحة مع نفسي ومع ظروفي لكن الله لم يريد ذلك وانا راضية بذلك”.

كما أجهشت بالبكاء الشديد عند عرض مشهد دفن ابنها بمسلسل “خيانة عهد”، موضحة:” أنا كنت برتعش بجد وتذكرت لحظة وفاة والدتى وأنا كنت برتعش قد دا 10 مرات”.

وأضافت أن صوت الشيخ التهامي اضاف الكثير لمشهد الموت. وتابعت: “أحنا عايشين أحسن من العالم.. حالتنا في الحجر اللي احنا فيه افضل بكتير من دول تانيه في العالم..في العالم برا صعب جدا انك تلاقي لقمة العيش بس هنا احنا بنلاقيها”.

وخلال اللقاء، بكت بحرقة أثناء مشاهدتها لمشهد جنازة ابنها ضمن أحداث مسلسل “خيانة عهد”، حيث تذكرت والدتها ووفاتها، وقالت يسرا: “مر حالياً عشرة شهور على وفاة والدتي، ولم أستطع تجاوز وفاتها حتى الآن، لأنها كانت صديقة وأختا وأمًّا”.

وأضافت أنها عاشت آخر عشر سنوات من حياتها إلى جوارها، وأنها كانت تضحك كثيراً مع والدتها وتأثرت بشكل كبير بوفاتها، وأنها كانت تربيها ومن الممكن أن “تضربها بالبوكس” كنوع من التربية.

وكشفت عن كواليس وأسرار مشاركتها في مسلسل “خيانة عهد”، وشخصيتها التي جسدتها في المسلسل التي تأثر بها الجمهور وتفاعل معها في كل حلقة.

Advertisements

ورداً على سؤال لماذا كل الذين ساعدتهم ودعمتهم طعنوكِ من الخلف في المسلسل، قالت: “الحمد لله إنهم خانوني في المسلسل مش في الحقيقة”.

وأبدت سعادتها بمشاركتها في مسلسل خيانة عهد، موضحة أن فريق العمل رغم أنها تعمل معهم لأول مرة لكن قدموا عملاً فنياً رائعاً.

مسلسل خيانة عهد بطولة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

وعادت يسرا بـ”خيانة عهد” إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها “لدينا أقوال أخرى” الذي تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف.