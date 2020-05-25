أحمد صلاح حسني يعتذر عن هذا الأمر

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان أحمد صلاح حسني في بطولة مسلسل “الفتوة”، والذي جسد فيه دور عزمي أبو شديد، ابن فتوة الجمالية الذي يعتقد ان الفتونة من حقه وفي هذا السبيل ظلم الكثيرين وقسا على أهل الحارة وغدر بصديق عمره وزوج شقيقته، وظلم شقيقته وهو ما جعله يتلقى انتقادات كثيرة من الجمهور على قسوته وظلمه لأهله.

وعلق حسني على مشاركته في المسلسل كاتباً عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “الحمد لله سعيد برد فعل حضرتكم للمسلسل كلامكم أكبر مكافأة من الله أعلم أن الدور كان مختلف ولم أذهب لهذه المنطقة من قبل وبعتذر عن قسوة عزمي أبو شديد ولكن كان لازم الصورة تصل هكذا لأنه بيمثل الخط المعاكس للعدل والحق.. شكرًا لحضرتكم ويارب أكون كنت عند حسن ظنكم وعيد سعيد عليكم”.

مسلسل “الفتوة” من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.