تسريبات خطيرة عن حياة الأميرة ديانا‎: حاوَلَت الإنتحار عدّة مرات

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أكثر من 20 عامًا على وفاة الأميرة ديانا، تم إصدار سلسلة من التسجيلات الصوتية التي استخدمت كمصدر لكاتم أسرارها وكاتب سيرة حياتها المؤلف أندرو مورتون في كتاب بعنوان: “ديانا: قصتها الحقيقية”.

وأثارت تلك التسجيلات الصوتية ضجة كبيرة واهتمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية، حيث ذكرت صحيفة “دايلي ميل” أن الكتاب تضمن أسرارًا خطيرة من بينها إقدام أميرة ويلز على القاء نفسها من على الدرج في محاولة للانتحار، بينما كانت حاملًا في شهرها الرابع بابنها الأكبر، الأمير ويليام.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديانا كانت تمر بمرحلة سيئة وحاولت مشاركتها مع زوجها، لكنه لم يأخذها على محمل الجد، واعتبر أنها تختلق كل شيء. وقالت ديانا في احدى التسجيلات: “لقد أخبرت تشارلز أنني شعرت باليأس وكنت أبكي بشدة، ثم ألقيت بنفسي على الدرج، وحين وقعت خرجت الملكة اليزابيث الثانية خائفة، وترتجف من الرعب”.

واعترفت الأميرة ديانا أن أفعالها كانت صرخة يائسة للمساعدة، وبينما كان طفلها بخير، فقد أصيبت بكدمات حول بطنها ولكن الأمير تشارلز تجاهل مشاكلها تماما.

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كما كشف تسجيل صوتي آخر تحدثت فيه عن معاناتها من اضطراب الأكل الشره المرضي، وكيف كانت تعاقب نفسها بقلة تناول الطعام.

وذكرت الأميرة ديانا أنها بسبب الضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها حاولت قطع معصميها، بل وألقت بنفسها على خزانة وكسرت الزجاج.

واعترفت ديانا بأنها لا تعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية، وأنها كانت تعاقب نفسها بطريقة ما على ذلك.