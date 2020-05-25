نيللي كريم: “خايفة من الجمهور”.. وما علاقة ظافر العابدين؟

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة المصرية نيللي كريم عن تفاصيل فيلمها الجديد الذي يجمعها بالفنان التونسي ظافر العابدين والذي تعاونت معه من قبل في مسلسل “تحت السيطرة”.

وقالت نيللي كريم في لقاء لها ببرنامج MBCTrending: أن الفيلم الجديد ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب حيث يتحدث عن عالم مصاصي الدماء.

وأضافت نيللي كريم قائلة: كنت في البداية ينتابني حالة من القلق ولكن عندما تحدثت مع المخرج رامي يوسف وقرأت قصة الفيلم تحمست لها خاصة انها نوعية جديدة لم أقدمها من قبل.

Advertisements

وتابعت نيللي كريم قائلة: أرى ان هذا العمل مختلف عن الأعمال التي قدمت من قبل حتى عالميًا واتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند عرضه و”كنت متخوفة فقط من أن الناس تقول من نكد لكوميديا لرعب دي مجنونة ولكن أنا حبيت التجربة”.

يذكر أن نيللي كريم عرض لها في موسم رمضان 2020 مسلسل ب 100 وش والذي شاركها البطولة فيه اسر ياسين وتأليف عمرو الدالي واحمد وائل واخراج كاملة ابو ذكرى، وتردد أن شركة العدل جروب تتفاوض مع نجوم المسلسل لتقديم جزء جديد من العمل في موسم دراما رمضان 2021.

وسبق أن ظهرت نيللي كريم برفقة زميلها ظافر العابدين بنهاية العام 2019، أثناء عرض مسلسله “عروس بيروت” واكتفت بالتلميح لوجود عمل فني مشترك سيجمعهما دون الكشف عن تفاصيله ونشرت صورة لهما عبر حسابها بموقع إنستقرام، وعلقت عليها بتأكيد أن ظافر هرب من مسلسل “عروس بيروت” ، وعاد إلى سيطرتها في إشارة إلى العمل الوحيد الذي جمعهما وهو مسلسل “تحت السيطرة” الذي عرض بموسم دراما رمضان 2016.