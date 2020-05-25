أحمد عز وهند صبري معًا في موسم دراما رمضان 2021

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى عن عرض مسلسل هجمة مرتدة، للنجوم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكى وصلاح عبد الله، بموسم دراما رمضان 2021، بعد تأجيل عرضه هذا العام بسبب توقف التصوير ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

المسلسل كانت من المقرر عرضه بموسم رمضان 2020 وتم البدء في تصويره بالفعل، ولكن صدر قرار بوقف التصوير قبل أيام قليلة من بدء شهر رمضان بسبب استحالة السفر خارج مصر لتصوير المشاهد الخارجية وصعوبة تصويرها داخل مصر بعد فرض رئيس الوزراء إجراءات احترازية مشددة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الشركة المنتجة في بيان رسمي أن مسلسل “هجمة مرتدة” من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة، خاصة وأنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته هشام سليم ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومايان السيد وخالد أنور وآخرون.

يذكر أن الفنانة هند صبري، أعربت عن سعادتها بالمشاركة ببطولة مسلسل “هجمة مرتدة”، مؤكدة أنه عمل لا يمكن رفضه، وأشارت إلى أنها تقدم دور زوجة رجل المخابرات أحمد عز وتقع في الكثير من الأزمات بسببه.