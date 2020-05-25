إصابة رجاء الجداوي بـ فيروس “كورونا”.. ومخاوف حول مصير أبطال مسلسل “لعبة النسيان”

متابعة بتجــــــــرد: أصيبت الفنانة المصرية رجاء الجداوي (81 عاماً) بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في منطقة أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية، وفقاً لمصدر مقرب منها.

وكشف المصدر ارتفاع درجة حرارتها يوم أمس بشكل مفاجئ لما يزيد عن 39 درجة مئوية، وهو ما نتج عنه خضوعها لبعض الفحوصات صباح أمس الأحد والتي أكدت إصابتها بالفيروس.

وكانت الفنانة الكبيرة قد انتهت منذ أيام من تصوير دورها في مسلسل “لعبة النسيان” الذي عرض خلال شهر رمضان، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” جمعتها بعدد من أبطال العمل مثل دينا الشربيني ومحمود قابيل وإنجي المقدم وأسماء جلال وغيرهم، وكشف مصدر مقرب من فريق عمل المسلسل لـ “سيدتي نت” عن الاستعداد لأخذ مسحة طبية من فريق عمل المسلسل بالكامل، للوقوف على حالتهم الصحية بعد خبر إصابة النجمة رجاء الجداوي بالفيروس.