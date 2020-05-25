جزء ثان من "الاختيار" في رمضان 2021

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "الاختيار" عن تنفيذ جزء ثان من العمل لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل في 2021.

وكانت قناة ON E المصرية عرضت آخر حلقتين من الجزء الأول، مساء الأحد، ووعدت المشاهدين بمفأجاة في نهاية الحلقتين، وهي إنتاج الجزء الثاني من المسلسل.

ونشر منتج العمل تامر مرسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": صورة تحمل عنوان العمل "الاختيار 2"، معلقاً عليها "حصرياً على شاشات المتحدة.. رمضان 2021 إن شاء الله".

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وكان الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" حقق نجاحاً كبيراً وجسَّد خلاله بطل العمل أمير كرارة قصة حياة أحمد صابر منسي وهو ضابط بالجيش المصري، شغل منصب قائد "الكتيبة 103 صاعقة" بمدينة العريش في شمال سيناء، واستشهد في مايو/أيار 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي على "كمين البرث".

العمل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم.

وشهد المسلسل مشاركة عدد كبير من نجوم الصف الأول كضيوف شرف مثل أحمد السقا وعمرو سعد ومحمد إمام وآسر ياسين.