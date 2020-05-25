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آخر تطورات حالة رجاء الجداوي في العزل الصحي

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Patricia 0 تبليغ

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May 25, 2020

كشفت أميرة مختار، ابنة الممثلة المصرية رجاء الجداوي، أن والدتها لم تظهر عليها أي أعراض سوى ارتفاع في درجة حرارتها، كما أن الأشعة المقطعية التي خضعت لها كشفت عن بعض المتاعب البسيطة في الرئة، وهي في حالة مستقرة حالياً.

وكانت “الجداوي” قد أعلنت إصابتها بفيروس المستجد، حيث تم نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

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وكان مصدراً طبياً قد أشار لـ اليوم السابع أن الفنانة رجاء الجداوي، تم حجزها في الغرفة 212، في الدور الثاني بالمستشفى، وهي غرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية مستقرة تمامًا.

 نذكر أن “الجداوي” شاركت في الموسم الرمضاني بمسلسل” لعبة النسيان”، من بطولة دينا الشربيني.

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