رقم قياسي لماجد المهندس في يومين

طرح النجم ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان “شكرًا” على طريقة “ليريك فيديو” وذلك على قناة شركة روتانا الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية كلمات الشاعر ساجي، ألحان أحمد الهرمي، مهندس الصوت جاسم محمد، وقد تخطت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بعد أقل من يومين على طرحها، وهذا ان دل على شيء يدل على ان البرنس ماجد المهندس رقماً صعباً ومميزاً على الساحة الفنية.

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من جهة أخرى، يهدي “المهندس” جمهوره أيضاً كليب جديد لأغنية “بالي أحبك موت” من ألبوم “شهد الحروف” في عيد الفطر.

وكان المهندس قد كشف عن الجزء الأول من ألبوم “شهد الحروف” في يناير الفائت، ثم طرح في فبراير الدفعة الثانية من أغاني ألالبوم الذي تعاون بأكمله مع الموسيقار طلال لناحية الألحان وتحت اشرف خالد بو منذر، ويتألف من 10 أغنيات منها قاضي غرامي، يكفي غياب، عيد ميلاد، المسألة فيها إن، بنام، شهد الحروف، جفن الليل، شمسك غايبة، ياللي احبك موت، لحظة هواي. وتولى كتابة الأغنيات نخبة من أهم شعراء العالم العربي نذكر منهم بدر بن عبد المحسن، سعود بن عبدالله، خالد المريخي، يوسف الشطي، فهد بن خالد، ودايم السيف .