تامر حسني يكشف سر زوجته

كشف النجم المصري تامر حسني أن زوجته الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل تهتم بكل تفاصيل ملابسه.

وقال خلال لقائه على قناة ON أن “زوجته بسمة بوسيل دائما تهتم بكل تفاصيل ملابسه، وأنا ملابسي بسيطة لأنها بتكون شبه الناس وذوقها، وأنا بوجه لها كلمة بقولها ربنا معاكي في كل مشاريعك وربنا يخليكى ليا ويخليلنا ولادنا أهلنا”.

وكان تامر قد احتفل بعيد ميلاد زوجته الذي صادف في 10 مايو. ونشر بهذه المناسبة فيديو تضمن مجموعة صور لبسمة موجهاً لها المعايدة وكتب: “كل سنه وانت اغلى انسانه في حياتي كل سنه وانت حبيبتي كل سنه وانت أجمل وأحن ماما ربنا يخليك ليّ ولأولادنا اللهم آمين”.

تامر كان قد تزوج بسمة في عام 2012، وفي ايار 2013 رزقا بمولودتهما الأولى تاليا، وفي نيسان 2015 رزقا بمولودتهما الثانية أمايا، أما في تشرين الأول 2018 رُزقا بمولودهما الثالث آدم.