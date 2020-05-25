بعد عدة صدمات، رولا شامية تخرج عن صمتها

عاشت الممثلة رولا شامية في الأشهر الماضية أياماً صعبة وحزينة خاصة بعدما فقدت والديها ثم انفصلت لاحقاً عن زوجها.

ومع حلول عيد الفطر السعيد، شددت رولا ان العيد هذا العام ناقص بعد خسارتها لأعز الناس وقالت على انستغرام: “فرحة العيد هذه السنة ناقصة.. ناقصة أبي وأمي، ناقصة المحبين اللي بعدتن عني الكورونا!! فرحتي هذه السنة ناقصة، ولكن رغم كل شيء سأُعيّد وابتسم لبكرا ربما غداً يبتسم لي.. اعاده الله عليكم جميعاً بظروف افضل كل سنة وانتم بألف خير“.

وكانت رولا قد فُجعت قبل أسابيع بوفاة والدتها بعد صراع مع المرض، ثم أعلنت بعد أيام عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، طلاقها من زوجها رودي سعد. وكتبت قائلة: “تعلمت ان وجود الأم في الدنيا يرفع عنا البلاء فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء! حين تنزف دموع الأم العين تنجلي وتبصر النور، مثلما اعلنت فرحي بزواجي، أعلن لكم طلاقي”.