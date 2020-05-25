غادة بشور: لم أتأثر بالغياب هذا العام.. وهكذا أقضي وقتي بالحجر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة السورية غادة بشور في تصريح لموقع "فوشيا" إنها لم تتأثر بالغياب هذا العام عن الموسم الدرامي، خاصة مع إعادة عرض مسلسل "كرم منجل" للمخرج عمار تميم الذي تم تصويره وعرضه في العام الفائت، والذي تشارك بشور فيه بشخصية "سمية"، وتدور قصته حول الكثير من العادات الاجتماعية بحياتنا والأفكار السائدة بالدول العربية بشكل كوميدي لطيف، والمشاكل التي تقف أمام المجتمع في هذا الزمان رغم أنه من الضرورة بمكان تجاوزها.

وحول ما إذا كان سبب غيابها هو الانشغال في مركز التجميل الذي قامت بافتتاحه مؤخرا، لفتت بشور إلى أنه هناك من يقوم بإدارة المركز عند تواجدها في أحد الأعمال الدرامية، لذلك لم يؤثر على حياتها الفنية؛ لأنها تلتزم بكامل وقتها مع أي عمل تشارك به.

وكشفت الممثلة السورية أنها كانت قد اتفقت على المشاركة في بعض الأعمال الدرامية، إلا أنها ونتيجة فيروس كورونا المستجد والحجر المنزلي جعل العديد من الأعمال تتوقف على أن يتم إنجازها لاحقا.

وتحدثت عن بعض التحضيرات التي يتم إنجازها ولم يتم الاتفاق حولها بشكل كامل بعد، بانتظار أن تنتهي ما أسمته الغيمة السوداء التي تسبب بها فيروس كورونا، متمنية أن تنتهي قريبا من أجل معاودة العمل مجددا.

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الحجر المنزلي

وحول أوقاتها بالحجر المنزلي، قالت بشور إنه ليس من الضروري البقاء في المنزل دون فعل شيء، مشيرة إلى موهبتها في طهي مختلف أصناف الأطعمة وهو ما استغلته تماما بالحجر المنزلي، إضافة إلى مواظبتها على ممارسة التمارين الرياضية، وقيامها بالاهتمام ببعض الأمور المنسية نتيجة الانهماك سابقا وقبل جائحة كورونا في العمل، وقيامها بالاهتمام بالسوشال ميديا والتواصل من خلالها مع الأصدقاء والمحبين.

وأعربت بشور عن حزنها بسبب الاختلاف الكبير لتفاصيل عيد الفطر هذا العام عن الأعوام السابقة بسبب الالتزام بالمنزل وعدم زيارة الأصدقاء والمحبين.

موجهة في الختام أمنياتها بالسلامة لكل متابعي موقع فوشيا متمنية أن يعم السلام والمحبة جميع أرجاء الوطن العربي وأن يتم تجاوز هذه المحنة في القريب العاجل.