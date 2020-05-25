ليلى إسكندر تعاتب زوجها بسبب فلتر الفتاة: أنا ما سويت كذا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحرجت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر زوجها الفنان يعقوب الفرحان، بعد أن نشرت صورة له بـ"فلتر" نسائي بقصد معاتبته.

وجاءت القصة بعد أن شاهدت ليلى اسكندر إحدى صور زوجها يعقوب الفرحان وهو يظهر عبر السناب شات وقد تغيرت ملامح وجهه إلى الشكل النسائي بفضل الفلتر الذي يحول الوجه إلى وجه فتاة ذات شعر طويل.

ورفضت "اسكندر" ذلك الظهور بحجة أنه غير لائق، حيث قامت بنشر الصورة عبر سنابها وأظهرت غضبها بقولها: "أتمنى من زملاء يعقوب في لوكيشن التصوير عدم تصويره وتنزيله بالسناب بهذه الطريقة، أنا زوجته وما أنزله كذا.. فأنت إللي مصوره ومنزل الصوره ومخليها تنتشر، إما مستقصد وفي شيء تبغا توصله، يا يعقوب جالس يعطي وجه لناس ماتعرف الصح من الخطأ".

وتسبب هذا العتاب إلى انتشار الصورة أكثر، وتداول رواد السوشال ميديا عتاب اسكندر لزوجهارفقة بصورته، مما استدعاها إلى حذفها بعد أن انتشرت بشكل كبير.

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ومؤخرًا تعرض الثنائي إلى موقف محرج بعد أن حلّت ليلى اسكندر ضيفة على برنامج "سندريلا" من تقديم الإعلامي الكويتي"صالح الراشد".

فبعد انتهاء الحلقة، انتشر فيديو من المقابلة لم يعرض، يظهر زوجها يعقوب الذي حل ضيفاً على الحلقة لدقائق معدودة وهو يلبسها حذاء سندريلا، إلا أن الحذاء لم يكن مناسبًا لحجم قدمها.

وانقسمت الآراء حينها بين رواد السوشال ميديا حول الفيديو، فمنهم من علق على أنه أمر طبيعي ولا يدعو للخجل أن يلبس الزوج زوجته الحذاء، ومنهم من اعتبر هذه الحركة انتقاصًا للرجولة، وأنها لا تليق والمنظر كان مزعجًا.

يشار إلى أن زواج يعقوب وليلى كان سريًا لمدة عامين، وبداية معرفة الجمهور بعلاقتهما كانت في أبريل 2014، بسبب نشر ليلى إسكندر صورًا تجمعها بيعقوب كثيرًا عبر حسابها على برنامج المحادثات “واتس اب"، حتى تحدث يعقوب عن تفاصيل زواجهما السري، بسبب كثرة الأقاويل حولهما.