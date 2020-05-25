كيف قيمت الدكتورة سلام سعد إطلالة رحمة رياض بالشعر الشايب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تعدّ الفنانة العراقية رحمة رياض من النجمات المتصالحات مع أنفسهن؛ إذ تحاول جاهدة اختيار الإطلالات التي تناسبها بخاصة في الآونة الأخيرة، حين ظهرت بشعرها الذي يظهر فيه الشيب، مؤكدة أنها تفتخر بكل مراحل حياتها ولا تجد أي خطأ بالشعيرات البيضاء التي تغزو جزءا من رأسها.

من جهة ثانية، احتفلت الفنانة رحمة رياض بنجاح جديد يضاف إلى مسيرتها؛ إذ تخطت قناتها الخاصة عبر يوتيوب الـ مليون مشترك بفترة زمنية قياسية، بعد أن تصدّر "وعد منّي" نسبة مشاهدة فاقت الـ ١٤٠ مليون مشاهدة و"ماكو منّي" التي تخطت الـ ٤٠ مليون مشاهدة بعد شهرين من إطلاقها.

وكانت رحمة رياض نشرت فيديو طريفا على يوتيوب بمناسبة هذا النجاح يجمعها بالمعجبين من مختلف البلدان، وعلقت عليه بـ "نجاحي دائما يكمل بيكم.. شكرا على محبتكم".

نفيد بالذكر أنّ رحمة رياض هي الفنانة الأولى في العراق التي تخطّت قناتها الرسمية المليون مشترك.

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واللافت أن رحمة كانت وما زالت قريبة من الجمهور في فترة الحجر المنزلي؛ إذ تحرص على التواصل مع محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم.

من جهة ثانية، أشعلت رحمة رياض، جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح غريب حول الرجل الخائن، حين أكدت أنها مستعدة لمسامحته على فعلته، وقد جاء هذا التصريح خلال لقائها مع الإعلامي محمد قيس على إنستغرام، حيث تحدثت عن خيانة الرجل للمرأة، مؤكدة أنها قد تسامح الرجل في حال إن كانت خيانته لزوجته أو حبيبته خطأ عابرا أو غير مقصود.

وقالت رحمة إنها ضد انتقام المرأة من الرجل لخيانته لها بالطريقة نفسها؛ لأننا بشر ومعرضون للخطأ، لكن إذا اعتذر وأقسم وتوسل قد يكون صادقًا ويستحق أن يسامح.

وتباينت ردود أفعال المتابعين حول أراء رحمة فيما يخص الخيانة، فمنهم من وافقها الرأي بإعطاء الرجل فرصة أخرى لعله لا يكرر الخطأ، في حين انتقدها بعضهم الآخر معبرين عن استيائهم من دفاعها عن الرجل في حال خيانته بينما ترفض ذلك تماما بالنسبة للمرأة.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله خبيرة الإتيكيت والبروتوكول د. سلام سعد إطلالة الفنانة رحمة رياض الأخيرة بالشعر الذي يظهر عليه الشيب.