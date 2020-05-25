شكرا لقرائتكم وفاة النحات المصري الشهير آدم حنين عن عمر ناهز 91 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غيب الموت، اليوم الجمعة، النحات والرسام المصري الشهير آدم حنين عن عمر ناهز 91 عاماً.

ولد النحات الشهير في مارس من العام 1929 في محافظة أسيوط، جنوب البلاد، لأسرة تعمل في صياغة الحلي، ونشأ في حي باب الشعرية بالقاهرة، ثم التحق بمدرسة الفنون الجميلة عام 1949 وبعد تخرجّه في العام 1953، استكمل دراسته في ميونخ بألمانيا .

عمل خلال الفترة من العام 1989 إلى العام 1998 مع وزارة الثقافة المصرية في ترميم تمثال أبي الهول في الجيزة، وأسس سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت.

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أقام الكثير من المعارض المحلية والدولية، وله أعمال من الخزف الملون على واجهة مدينة الفنون بالهرم، وغيرها من الأماكن الهامة، وكان عضواً في لجان التحكيم للمعارض العامة والدولية منذ عام 1971 ومهرجان السينما بالقاهرة والإسكندرية.

نال آدم حنين الكثير من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 1998، الجائزة الكبرى لبينالى القاهرة الدولي 1992 .

من جانبها نعت، إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة المثال والنحات الكبير، وقالت إن المشهد التشكيلي فقد رمزاً عبقرياً ومثالاً فذاً .

وأضافت أن الراحل أحد علامات النحت الحديث والمعاصر ولعب دوراً هاماً في هذا المجال على مدار عقود، مشيرة إلى تأسيسه سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت الذي يعد تظاهرة فنية تجمع مبدعو العالم على أرض مصر .