رسالة أروى ‏بعد انتهاء "رامز مجنون رسمي"‏

القاهرة - لايف ستايل
انتهى الموسم الرمضاني 2020 وانتهت معه البرامج والمسلسلات التي أعدت خصيصًا للعرض خلاله، ومن أبرز هذه البرامج كان برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، والذي ساعدته في تقديمه الفنانة والإعلامية أروى.
حرصت أروى على توجيه رسالة بعد انتهاء البرنامج عبر حسابها على Instagram حيث نشرت مجموعة من الصور وفيديو من الكواليس وكتبت معلقة: "سعدت جدا بمشاركتي في البرنامج المميز والناجح رامز مجنون رسمي".
تابعت أروى: "وأشكر كل القائمين والعاملين على البرنامج الضخم وبقول لهم مبروك النجاح وكل عام وأنتم بخير، أخص بالشكر في هذا البوست، الأستاذ محمد عبد المتعال المدير العام لقنوات أم بي سي مصر، والأستاذ عبد الله أبوالفتوح صاحب الشركة المنتجة للبرنامج".
اختتمت: "أستاذ الاضاءه العبقري ايمن ابو المكارم، أجمد مهندس صوت في مصر ياسر شامة، وكل الشكر و الحب للرائع رامز جلال وأتمنى له نجاحات كثيرة قادمة إن شاءالله، كل سنة وأنتم طيبين".
يذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي" عرض يوميًا طوال شهر رمضان في الساعة 6.45 مساءً بتوقيت مصر عبر قناة MBC مصر.
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