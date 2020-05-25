رسالة أروى ‏بعد انتهاء "رامز مجنون رسمي"‏

انتهى الموسم الرمضاني 2020 وانتهت معه البرامج والمسلسلات التي أعدت خصيصًا للعرض خلاله، ومن أبرز هذه البرامج كان ‏برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، والذي ساعدته في تقديمه الفنانة والإعلامية أروى.‏

حرصت أروى على توجيه رسالة بعد انتهاء البرنامج عبر حسابها على Instagram حيث نشرت مجموعة من الصور وفيديو من ‏الكواليس وكتبت معلقة: "سعدت جدا بمشاركتي في البرنامج المميز والناجح رامز مجنون رسمي".‏

تابعت أروى: "وأشكر كل القائمين والعاملين على البرنامج الضخم وبقول لهم مبروك النجاح وكل عام وأنتم بخير، أخص بالشكر في ‏هذا البوست، الأستاذ محمد عبد المتعال المدير العام لقنوات أم بي سي مصر، والأستاذ عبد الله أبوالفتوح صاحب الشركة المنتجة ‏للبرنامج".‏

اختتمت: "أستاذ الاضاءه العبقري ايمن ابو المكارم، أجمد مهندس صوت في مصر ياسر شامة، وكل الشكر و الحب للرائع رامز ‏جلال وأتمنى له نجاحات كثيرة قادمة إن شاءالله، كل سنة وأنتم طيبين".‏

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يذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي" عرض يوميًا طوال شهر رمضان في الساعة 6.45 مساءً بتوقيت مصر عبر قناة‎ MBC ‎مصر. ‏

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