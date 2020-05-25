جيسيكا ألبا جندية متقاعدة في فيلم Trigger Warning

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"الخليج 365" من بيروت: بعد نجاح فيلم Extraction الذي أنتجته شبكة نتفليكس قررت المنصة الشهيرة مضاعفة إنتاج أفلام الحركة، وأسندت بطولة الفيلم القادم الى النجمة “جيسيكا ألبا”.

وقالت مجلة فارايتي أن ألبا ستشارك في فيلم الإثارة الجديد Trigger Warning ، الذي ستخرجه المخرجة الاندونيسية مولي صوريا. وقد كتب له السيناريو جوش أولسون وجون برانكاتو، وينتجه باسل إيوانك وإيريكا لي صاحبا فيلم Thunder Road، وسوف تعمل ألبا منتجة منفذة.

وتؤدي الممثلة السهيرة دور فتاة ورثت المقصف الذي كان يملكه جدها، وتواجه معضلة أخلاقية بعد اكتشاف حقيقة وفاته المفاجئة.

وتعتبر بعض المصادر أن هذا فيلم يمكن أن يصبح بداية سلسلة من الأفلام وأن هناك احتمالات كبيرة لنجاحه مع الأخذ في الاعتبار ما حققته أفلام أخرى حديثة من انتاج نتفليكس من نجاح مثل “Extraction” الذي حقق اكثر من 90 مليون مشاهدة في اول شهر من طرحه.