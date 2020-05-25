مهرجان البندقية السينمائي سيقام في موعده في أوائل سبتمبر

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"الخليج 365" من بيروت: قال لوكا زايا حاكم منطقة فينيتو الإيطالية يوم أمس الأحد إن مهرجان البندقية السينمائي سيقام في موعده المقرر في أوائل سبتمبر أيلول مع انحسار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ومهرجان البندقية السينمائي الذي تنظمه شركة بينالي دي فينيسيا هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم. وكان قد أعلن في يناير كانون الثاني أن النجمة كيت بلانشيت سترأس المهرجان في دورته رقم 77.

وقال زايا، وهو عضو كذلك في مجلس إدارة شركة بينالي دي فينيسيا، إن عددا أقل من الإصدارات الفنية سيشارك في المهرجان هذا العام على الأرجح بسبب إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع صناعة السينما في العالم للحد من تفشي فيروس كورونا.

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واضطر مهرجان كان السينمائي، وهو أكبر مهرجان للسينما في العالم، إلى تأجيل دورته التي كانت مقررة في مايو أيار بسبب كورونا.

وتعتزم إيطاليا رفع جميع القيود المفروضة على السفر يوم الثالث من يونيو حزيران وسيتمكن القادمون من دول الاتحاد الأوروبي من الدخول دون حجر صحي.

وسجلت إيطاليا 119 حالة وفاة جديدة يوم السبت بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 32735 حالة وهي ثالث أعلى حصيلة لحالات الوفاة بسبب الفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.