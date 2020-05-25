محمد وزيري يفضح زواجه السري بهيفاء وهبي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوى التي رفعها "محمد وزيري" لـ إثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

بداية القصة كانت عندما رفعت وهبي دعوى قضائية ضد مدير أعمالها السابق وزيري بتهمة الإحتيال بمبلغ 4 مليون دولار تقريباً، إذ أنه كان قد إستولى على المبلغ بحكم توكيل منها يسمح له بإستلام مستحقاتها المالية من الحفلات والمهرجانات لإيداعها في حسابها الخاص، إلا أنه حول النقود لحسابه، مما أشعل الحرب القضائية بين الطرفين.

علاقة وهبي ووزيري كانت حديث مواقع التواصل الإجتماعي خلال فترة عملهما معاً، إذ رافقتهما إشاعات مفادها أنهما يعيشان علاقة حب دون نفي أو تأكيد واضح منهما.

لكن يبدو أن الأمر ليس مجرد إشاعة إذ أظهرت وثيقة مسربة أن وزيري، رفع دعوى يوم 16 مايو/أيار الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالب فيها بإثبات زواجه منها، وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، بينما تم تحديد جلسة في الثاني من يونيو المقبل.

يذكر أنه في الخامس من مايو الجاري، تقدمت وهبي، من خلال وكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ"محمد وزيري".

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وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديراً لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم وهبي.

هذا وكانت خلافات النجمة بمدير أعمالها، بدأت بعد استقالته بشكل مفاجئ، حيث أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور صاحبة "مش قادرة أستنى"، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.

كما وجه وزيري رسالة خاصة لهيفا، حيث أوضح عبر حسابه في إنستغرام أنه لم يتولَّ إدارة أعمال أي فنان في السابق، ووافق على أن يكون مدير أعمالها من دون أن يتقاضى مقابلاً مادياً، بسبب حبه لها وحرصه على مصلحتها.

هذا وكانت مواقع التواصل تداولت أنباء عن أزمة عاطفية بينهما، أدت إلى تصاعد الخلافات مؤخراً، فيما تلتزم النجمة الصمت خرج وزيري للعلن وأعلن زواجه السري منها.