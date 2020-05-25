منى زكي تستأنف تصوير "تقاطع طرق" بعد العيد

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"الخليج 365" من بيروت: تستأنف الممثلة المصرية منى زكي تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" بعد عيد الفطر، وذلك فى أحد ديكورات العمل داخل أستوديو الأهرام.

وكان صناع العمل قد إنتهوا من تصوير المشاهد الخارجية في أميركا منذ عدة أشهر، واستخدموا وحدة ثانية للتصوير فى مصر.

يذكرأن مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجي، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وتعود به زكي للدراما بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية في مسلسلها الجديد، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة أخرى، وتدخل في صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها لتقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.

يذكر أن منى ظهرت كضيفة شرف، بدور خطيبة "عبد الله" (شريف منير)، زوج "غالية" السابق، في الحلقة الأخيرة من مسلسل ونحب تاني ليه الأمر الذي اعتبره متابعون على "تويتر": "مفاجئة مبهجة... زادت من حلاوة المسلسل".