شكرا لقرائتكم خبر عن "عمال يزن".. والدة هايدي كرم تهش "الذباب" بجريد النخل في الشارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هايدي كرم، مقطع فيديو طريف لوالدتها وهي تتعامل مع الذباب الذي يبدو أنه متواجد بكثافة في المنطقة التي تقيمان بها، حيث نشرت هايدي فيديو لوالدتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، وهي تمسك في يدها قطعة جريد من النخل وتهش به الذباب وهي تجري في الشارع، وقالت: "الدبان هراني وزن زن ولقيت دي في الشارع فبهش بيها وأنا بهش عفاريت مش دبان وعمال يزن يزن".

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة هايدى كرم، صورة لها من داخل "الجيم" على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت هايدي كرم في الصورة وهي بالملابس الرياضية وتؤدى بعض التدريبات داخل إحدى الصالات الرياضية، وعلقت على الصورة بتوجيه نصيحة إلى جمهورها عن فوائد ممارسة الرياضة قائلة: " نوع من التأمل.. لو تعرفوا الرياضه بتعمل ايه للروح و النفس قبل الجسم هاتخلقوا لها وقت من تحت الأرض".



والدة هايدى كرم تهش الذباب

كما وجهت الفنانة والمذيعة هايدى كرم، بضعة رسائل عن تجاربها الحياتية على مدار الفترة الماضية في حياتها، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بانستجرام لمدة 5 دقائق كاملة.

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وظهرت كرم في مقطع الفيديو وهي داخل منزلها وقالت "جالى وقت كان عندي حاجات غالية عليا اضطريت ابيعها، علشان خاطرأقدرأكمل حياتي، علشان اصرف كل يوم أكل وشرب، ومصاريف أساسية، كنت بروح أبيع حاجات عزيزة عليا، وبحس بخسارة كبيرة جدا وبحس بقهرة".

وأضافت كرم في مقطع الفيديو "انا تعلمت من التجربة دي، ان ساعات في حاجات في الدنيا احنا متمسكين بيها جامد اوى، وربنا عاوز يديك هدية أحلي وحاجة أكبر، طول ما في إيدك الحاجة دي الحياة مش عارفة تديك الحاجات التانية، لازم ايدك تفضي علشان الحياة تديك حاجة احلى، دا اللى أنا اتعلمته ودا اللي أنا عيشته، واعتقد اننا لما بنتمسك بالحاجة دى أوى وبنفضل عايشين بأننا مش هنقدرنعوضها، بنمنع نفسنا من أننا نستقبل حاجات أحلى ونعيش حاجات أحلى، الحاجة اللى في ايدك اللى متمسك بيها وحاسس أنك لو بعتها هتحس أنك فشلت، اعرف انك مش مضطر، وإن الحياة عاوزة تديك حاجة أحلى، لازم تتنازل عن دا".