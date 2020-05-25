شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي دورنان يحاول تحقيق رقم قياسي في حل مكعب روبيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم جيمي دورنان فيديو من خلال حسابه علي موقع انستجرام وهو يحاول تحقيق رقم قياسي في حل مكعب روبيك، حيث قال دورنان أنه يحاول تحقيق رقم قياسي للتسلية في فترة الحظر خاصة وأن الفترة التي سيقضيها في المنزل فيما يبدو أنها فترة طويلة ولكن محاولة جيمي فشلت حيث لم يستطع حل مكعب روبيك من الأساس .

أخر آعمال جيمي دورنان كان مشاركته في فيلم الأنيميشن الجديدTrolls World Tour وهو الفيلم الذي قامت شركة DreamWorksTV، المنتجة لفيلم Trolls World Tour، بطرحه على بعض من منصات البث، مقابل 20 دولار أمريكى، وذلك بعض إغلاق دور العرض المختلفة حول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا،

فيلم Trolls World Tour، من بطولة أصوات جاستن تمبرليك، جيمس كوردين، أوزي أوزبورن، راشيل بلوم، أندرسون باك، جورج كلينتون، ماري جي بليج، كيلي كلاركسون، رون فانشيس، جوين ستيفاني، اينو جاو، كارولين هييلت، كونال نيار، جيمي دورنان، جيه بالفين.

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فيلم الأنيمشن الجديد Trolls World Tour، يدور حول اكتشاف شخصيات تدعى، Poppy و Branch، أنه يوجد 6 قبائل Troll مختلفة، ولكنها منتشرة على ستة أقاليم مختلفة مخصصة، لستة أنواع مختلفة من الموسيقى: Funk و Country و Techno و Classical و Pop و Rock، وبالتالي فأن عالمهم على وشك أن يصبح أكبر وأعلى بكثير وبالتالي تريد الملكة بارب، وهي عضو في عائلة هارد روك الملكية، بمساعدة والدها الملك ثراش، لـ تدمير جميع أنواع الموسيقى الأخرى، وبالتالي قام Poppy و Branch ، إلى جانب أصدقائهم، في زيارة جميع الأراضي الأخرى لتوحيد Trolls في ضد بارب.

العمل من إخراج والت دورن، وساعده في الإخراج ديفيد ب. سميث، ومن تأليف جوناثان ايبل، جلين بيرجر، مايا فوربس، اليزابيث تيبت، والاس ولودارسكي.