شكرا لقرائتكم خبر عن في ثاني أيام عيد الفطر .. حسين الجسمي يحيي حفل غنائي أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الاثثنين، ثاني أيام عيد الفطر المبارك بثا حيا لحفل المغنى الإماراتى حسين الجسمى، حيث يأت تنظيم الحفل فى إطار مبادرة "الثقافة للجميع" التى أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبى على اليوتيوب.

يتمتع المطرب الإماراتي المحبوب حسين الجسمي بشعبية واسعة في المنطقة، كما أحيا حفلات غنائية في جميع أنحاء العالم، ويعتبر أول فنان عربي يشارك في مراسم الاحتفال السنوي بعيد ميلاد السيد المسيح في دولة الفاتيكان. شارك الجسمي مؤخراً في الحدث الخيري الإنساني العالمي "عالم واحد: معاً في المنزل".

تتضمن الفعاليات سلسلة "لايف مع فايز" باستضافة المغني والملحن الإماراتي فايز السعيد وعدد من الحفلات الأخرى التي يشارك فيها مجموعة من أبرز نجوم الفن في الشرق الأوسط مثل وليد الشامي، والنجمة اللبنانية المحبوبة يارا، في تمام السابعة والنصف مساءً ونجم الغناء السعودي بدر الشعيبي في تمام السابعة مساءً.

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وكان حسين الجسمي شارك فى الحفل العالمي "عالم واحد معا فى المنزل"، والذى شارك به عدد كبير من النجوم والمشاهير حول العالم، لدعم متضرري فيروس كورونا، وجمع هذا الحفل الافتراضي، الذي نظمته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الدعوة العالمية Global Citizen، الأشخاص المتضررين من جائحة فيروس كورونا، لاتخاذ إجراءات مفيدة لحماية الصحة، ودعم الاستجابة العالمية لفيروس كورونا "COVID-19"، كما أحتفلت ودعمت العاملين في مجال الرعاية الصحية الشجعان الذين يقومون بأعمال منقذة للحياة فى الخطوط الأمامية.

و قامت ليدي جاجا، برعاية الحدث التاريخي الذي استمر لعدة ساعات، والذي شارك فيه أكثر من 70 فنانًا وتم بثه في جميع أنحاء العالم ، وجمع 127.9 مليون دولار (469.7 مليون درهم ) للمساعدة في جهود إنقاذ الحياة لمحاربة فيروس كورونا .