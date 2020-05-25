شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعرض أول مشاهد كواليس حفله مع إيكون فى جدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام النجم تامر حسنى، حفلا فنيا "لايف"، أذيع عبر قناة "اون"، حيث صعد تامر حسنى ليكون على رأس الترند، خلال وبعد الحفل، والذى حقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وقال تامر "أنا سعيد جدًا بأنى متواجد النهاردة من أمام الأهرامات، وفخور بوجودى فى المكان الجميل ده، وفخور إنى مصرى وعلى أرض مصر العظيمة، ويارب أكون قدرت أقدم حاجة بسيطة للناس تبسطهم فى العيد"

واستمرارا لتفاعل تامر حسنى مع جمهوره، نشر تامر أول مشاهد من حفله مع إيكون فى حفل جدة 2020، حيث تضمنت المشاهد التى نشرها تامر عبر قناته على "يوتيوب"، استقبل مسئولى الحفلة له، ولقاءه الأول مع إيكون، ومشاهد من الحفل، وتفاعل مع آلاف الجماهير.



تامر حسنى وإيكون

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جانب من الحفل



من كواليس حفل جدة

وكان النجم تامر حسنى بدأ حفله الغنائى المقام على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

كما عرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.