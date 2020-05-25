تراند اليوم : بعد مخالطته لـ رجاء الجداوي .. فنان مصري شهير يكشف حقيقة انتقال عدوى كورونا له منها

كشف فنان مصري شهير طبيعة حالته الصحية بعد مخالطته للفنانة رجاء الجداوي في أعقاب إعلان إصابتها بفيروس كورونا.
كشف الطفل أدم وهدان - نجم مسلسل لعبة النسيان - عن حالته الصحية بعد
وأضاف: ألف سلامة على ماما زوزو أنا عرفت إنها بقت أحسن.
كشف الطفل أدم وهدان - نجم مسلسل لعبة النسيان - عن حالته الصحية بعد
مخالطته للفنانة رجاء الجداوي التي ظهر معها في المسلسل وأعلن إصابتها
بفيروس كورونا.
وقال "وهدان" في فيديو له عبر "انستجرام" : ميرسي جدا لكل اللي بيسألوا عليا بطمنكم أنا كويس أهو .
وأضاف: ألف سلامة على ماما زوزو أنا عرفت إنها بقت أحسن.