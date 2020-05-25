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تراند اليوم : بعد مخالطته لـ رجاء الجداوي .. فنان مصري شهير يكشف حقيقة انتقال عدوى كورونا له منها

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كشف فنان مصري شهير طبيعة حالته الصحية بعد مخالطته للفنانة رجاء الجداوي في أعقاب إعلان إصابتها بفيروس .

كشف الطفل أدم وهدان - نجم مسلسل لعبة النسيان - عن حالته الصحية بعد
مخالطته للفنانة رجاء الجداوي التي ظهر معها في المسلسل وأعلن إصابتها
بفيروس كورونا.

وقال "وهدان" في فيديو له عبر "انستجرام" : ميرسي جدا لكل اللي بيسألوا عليا بطمنكم أنا كويس أهو .

وأضاف: ألف سلامة على ماما زوزو أنا عرفت إنها بقت أحسن.

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