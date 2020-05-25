قمر تعود الى لبنان وما مصيرها بعد الدعوات القضائية المرفوعة ضدها؟

ميرنا وليد - بيروت - وصلت أمس الفنانة اللبنانية قمر الى مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من إمارة ابوظبي بعد ان امضت في الامارات العربية المتحدة اكثر من شهرين ، و قيل وقتها انها سافرت بعد سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعت ضدها من قبل الفنانة ​شيراز​ و أشخاص اخرين كانت قد هاجمتهم من خلال صفحتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي

وكان من المستغرب كيف ان الحديث تناول عدد من الدعاوى القضائية و مذكرات البحث و التحري بحقها فيما تبين انها دخلت الى لبنان بلا اي قيود او استدعاء من قبل الجهات الامنية التي تحقق في القضايا المشار اليها ، ويتردد ان احدا من الذين تقدموا بشكاوى ضدها لم يتنازلوا عن حقوقهم الشخصية ، وقد بقيت حلقة عودتها مبهمة حتى الان .

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