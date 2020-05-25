خاص الفن- مازن معضم: تابعت هذه المسلسلات في رمضان 2020

ميرنا وليد - بيروت - اشار الممثل اللبناني ​مازن معضم​ في حديث خاص مع الفن انه خلال شهر رمضان المبارك تابع مسلسله الذي يشارك فيه "​مرايا الزمن​"، ومسلسل "ب ​100 وش​" لنيللي كريم وآسر ياسين ووصفه بالعمل الرائع.

كما قال أنه تابع مسلسل "​الاختيار​"، وتحدث عنه قائلاً:"رائع جدا وقصته مشوقة واحببت جدا مضمونه ويعني لنا جميعا في لبنان والوطن العربي لمشاهدته".

وتابع: "لبنانياً تابعت القليل من "​اولاد آدم​" بسبب عرضه بنفس موعد مسلسلي".

يذكر أن مازن يشارك في مسلسل "من الآخر" الذي تأجل طرحه إلى ما بعد رمضان كون طاقم العمل لم يتمكن من استكمال التصوير لظروف كورونا.

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