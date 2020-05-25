نجوى كرم وهيفا وهبي تعايدان الاردن بعيد استقلالها

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانتان اللبنانيتان ​نجوى كرم​ و​هيفا وهبي​ الشعب الاردني بمناسبة عيد استقلال المملكة الهاشمية الاردنية الرابع والسبعين وهما دائما تحرصان على ان تكونا اولى المهنئات بأي مناسبة وطنية عربية.

وكتبت نجوى عبر حسابها الخاص عى احد مواقع التواصل الاجتماعي: انشاالله الإستقلال بالأردن بضلّ يشتّي حرية

أما هيفا وهبي فنشرت صورة للعلم الاردني وهو يحلق عاليا وعلقت كاتبة: بمناسبة عيد الاستقلال 74 كل عام والمملكة الأردنية وشعبها بخير

وشكر الشعب الاردني الفنانتين على رسالتهما لهم في هذا اليوم المهم في تاريخ وطنهم

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