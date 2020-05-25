كلوي كارداشيان تصدم المتابعين بأحدث ظهور لها.. وكأنها ليست هي! -بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت نجمة تلفزيون الواقع ​كلوي كارداشيان​ صورة على حسابها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي وصدمت المتابعين لانها بدت مختلفة بشكل واضح وكأنها شخص آخر بلون شعرها وملامح وجهها.

وتساءل المعلقين ان خضعت كلوي لعمليات تجميلية او انها استخدمت برنامج الفوتوشوب بشكل مبالغ فيه حتى غيرت شكل انفها ووجهها وابتسامتها الا انهم أكدوا انها بدت جميلة للغاية على الرغم من هذا التغيير الكبير الذي فاجأهم في البداية.

وحققت الصورة خلال يومين اكثر من 5 ملايين اعجاب ومئات التعليقات التي اتت معظمها ايجابية



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