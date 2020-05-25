ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة السورية أديل بركات ان الفنانات السوريات يتعرضن ابتزازات جسدية مقابل توفير الفرص وعوامل النجاح وتابعت: “لا يوجد شركات سورية تدعم الأغنية والمطربين وكل ما نراه من إنتاج هو إنتاج شخصي من الفنان، لذلك وصلنا إلى هذا المستوى الرديء من الأغاني في سوريا، أما المطرب السوري الذي يحترم نفسه فلا يجد له مكانا وسط هذا الضجيج، في حين يعتبر الفنان بكل بلاد الدنيا من النخبة إلا هنا للأسف يعامل بقلة احترام واضحة”.
وأشارت بركات في لقاء مع الوكالة الروسية "سبوتنيك" إلى أنه: “نجاح الفنان في سوريا يوجد طريقان لا ثالث لهما، إما أن يملك المال ويقوم بتسوق وإنتاج أعماله، أو أن يقدم تنازلات تصل بالنسبة لبعض المطربات أو الفنانات إلى التنازل عن أجسادهن مقابل الشهرة، وأنا تعرضت وأتعرض كأي فنانة سورية للابتزاز”.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة سورية تؤكد : فنانات سوريات كثيرات تنازلن عن أجسادهن مقابل الشهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.