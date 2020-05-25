فنانة سورية تؤكد : فنانات سوريات كثيرات تنازلن عن أجسادهن مقابل الشهرة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة السورية ​أديل بركات​ ان الفنانات السوريات يتعرضن ابتزازات جسدية مقابل توفير الفرص وعوامل النجاح وتابعت: “لا يوجد شركات سورية تدعم الأغنية والمطربين وكل ما نراه من إنتاج هو إنتاج شخصي من الفنان، لذلك وصلنا إلى هذا المستوى الرديء من الأغاني في سوريا، أما المطرب السوري الذي يحترم نفسه فلا يجد له مكانا وسط هذا الضجيج، في حين يعتبر الفنان بكل بلاد الدنيا من النخبة إلا هنا للأسف يعامل بقلة احترام واضحة”.

وأشارت بركات في لقاء مع الوكالة الروسية "سبوتنيك" إلى أنه: “نجاح الفنان في سوريا يوجد طريقان لا ثالث لهما، إما أن يملك المال ويقوم بتسوق وإنتاج أعماله، أو أن يقدم تنازلات تصل بالنسبة لبعض المطربات أو الفنانات إلى التنازل عن أجسادهن مقابل الشهرة، وأنا تعرضت وأتعرض كأي فنانة سورية للابتزاز”.