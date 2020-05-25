حالة قلق في الوسط الفني المصري .. من هم النجوم الذين خالطوا رجاء الجداوي؟

ميرنا وليد - بيروت - حالة من القلق سيطرت على الوسط الفني في مصر بعد التأكد من إصابة الممثلة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، ونقلها للعزل الصحي بمستشفى العزل في "الإسماعيلية ".
وذكرت مصادر مطلعة أن حالة الخوف ظهرت لدى فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان" لان معظم ممثلي العمل خالطوا الجداوي خلال فترة التصوير اضافة الى ذلك انهم انهوا تصويره قبل 5 أيام فقط، وهو ما يجعل جميع الممثلين يشعرون حالياً بحالة توتر كبيرة لان هناك احتمال كبير ان احدهم نقلت العدوى اليه
من جهة ثانية يهدد هذا الفيروس صحة الفنان عمرو دياب اذ ان زوجته الممثلة دينا الشربينيقد خالطت رجاء الجداوي منذ يومين داخل كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل.
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