إليكم 5 عادات حياتية تبعد الأرق وتسهّل النوم بعمق

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وعليكم إتباع هذه العادات الحياتية لإبعاد الأرق وتسهيل النوم بعمق:
* التوقّف عن تناول مشروبات وأطعمة غنية بالكافيين (مثل الشوكولا) قبل النوم، بـ 3 ساعات على الأقل.
* الاستيقاظ في الموعد نفسه كل يوم، بغض النظر عن تأخر وقت الذهاب إلى الفراش أحياناً.
* التعرض للشمس بشكل مباشر وليس من وراء زجاج، هو من أفضل الطرق للحصول على فيتامين “د”، وهو ضروري لانتظام دورات النوم، وتعزيز يقظة الذهن خلال النهار.
* إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية والهواتف قبل موعد النوم بساعة على الأقل، لأن الضوء الأزرق للشاشات يؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساعد على النعاس.
* التنفس الجيد لخفض مستوى التوتر، من تقنيات التنفس المفيدة استنشاق الهواء لمدة 4 ثوانٍ، وحبسه في الصدر 7 ثوانٍ ثم الزفير ببطء خلال 8 ثوانٍ، كرر تمرين التنفس قبل النوم 3 مرات لتنعس بسهولة.
* النشاط البدني خلال النهار، مثل المشي والسباحة، يساعد على النوم بسهولة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.