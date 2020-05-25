إليكم 5 عادات حياتية تبعد الأرق وتسهّل النوم بعمق

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وعليكم إتباع هذه العادات الحياتية لإبعاد الأرق وتسهيل النوم بعمق:

* التوقّف عن تناول مشروبات وأطعمة غنية بالكافيين (مثل الشوكولا) قبل النوم، بـ 3 ساعات على الأقل.

* الاستيقاظ في الموعد نفسه كل يوم، بغض النظر عن تأخر وقت الذهاب إلى الفراش أحياناً.

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* التعرض للشمس بشكل مباشر وليس من وراء زجاج، هو من أفضل الطرق للحصول على فيتامين “د”، وهو ضروري لانتظام دورات النوم، وتعزيز يقظة الذهن خلال النهار.

* إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية والهواتف قبل موعد النوم بساعة على الأقل، لأن الضوء الأزرق للشاشات يؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساعد على النعاس.

* التنفس الجيد لخفض مستوى التوتر، من تقنيات التنفس المفيدة استنشاق الهواء لمدة 4 ثوانٍ، وحبسه في الصدر 7 ثوانٍ ثم الزفير ببطء خلال 8 ثوانٍ، كرر تمرين التنفس قبل النوم 3 مرات لتنعس بسهولة.

* النشاط البدني خلال النهار، مثل المشي والسباحة، يساعد على النوم بسهولة.