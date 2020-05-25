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نجوى كرم وهيفاء وهبي تعايدان الاردن بعيد استقلالها

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 مايو 2020 11:22 صباحاً - مشاركة

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وكتبت نجوى عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، انشاالله الإستقلال بالأردن بضلّ يشتّي حرية”.

أما هيفاء وهبي، فنشرت صورة للعلم الاردني وهو يحلق عاليا وعلقت كاتبة، بمناسبة عيد الاستقلال 74 كل عام والمملكة الأردنية وشعبها بخير.

وشكر الشعب الاردني الفنانتين على رسالتهما لهم في هذا اليوم المهم في تاريخ وطنهم.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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