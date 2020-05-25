نجوى كرم وهيفاء وهبي تعايدان الاردن بعيد استقلالها

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وكتبت نجوى عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، انشاالله الإستقلال بالأردن بضلّ يشتّي حرية”.

أما هيفاء وهبي، فنشرت صورة للعلم الاردني وهو يحلق عاليا وعلقت كاتبة، بمناسبة عيد الاستقلال 74 كل عام والمملكة الأردنية وشعبها بخير.

وشكر الشعب الاردني الفنانتين على رسالتهما لهم في هذا اليوم المهم في تاريخ وطنهم.